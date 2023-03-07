為響應世界限塑潮流、減少廢棄物，環保署日前預告「一次用旅宿用品限制使對象及實施方式」，盼降低一次用旅宿用品使用、提高民眾自備比率，但因上路時間倉促，環保署今天召開法案研商會、會中業者提出多項質疑，如宣導期加長、比照國外不分階段實施、價差優惠等， 草案中原本規定第一階段的「不主動提供」擬在今年7月1日上路，有業者就擔心，如果每間房間都打電話要備品，人力不足的旅宿業，屆時恐怕會有老總送備品；環保署允諾，會再檢討。

據統計，受此次一次用旅宿用品影響的事業單位全台約近1萬4000家，在新冠肺炎疫情前我國每年因一次用宿用品廢棄物每年約8000噸，原本透過草案希望可以每年減少2000噸至3000噸的一次用廢棄物。

有業者說，限制一次用旅宿用品上路時間太倉促、宣導期太短，恐影響備品供應的上下游產業，且國外也仍提供拖鞋等備品，不分階段實施恐怕引發更多客訴，認為應一步到位，全面不提供備品，但可由旅館販售；也有業者表示，不應該違反後就開罰，而是要用獎勵、輔導的方式引導業者；更有業者指出，草案中提及應給予5％價差，但定價、平台價格、淡旺季價格原本就不同，恐怕會引起更多客訴。

荒野保護協會代表則說，很多消費者其實想要零廢棄旅行，但旅館業過去沒有提供選擇，希望公告後能給旅客選擇；也有備品供應商代表說，備品供應占其公司70％至80％營收，但還有庫存、合約、員工安置等事宜，建議至少要有1年的緩衝期。

交通部觀光局副組長簡瑛誼說，旅宿業者希望延長宣導期、不要分「不主動提供」及「不免費提供」階段，且全國應一致實施以避免減少問題，也建議環保署應強化宣傳以減少消費爭。

環保署回收基金管理委員會執行秘書王嶽斌說，將納入延長宣導期、不分階段、全國一致實施、實施品項及5％價差納入討論。