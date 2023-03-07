為照顧身障族群，台南市社會局與北榮身障重建中心合作，提供義肢矯具免費檢修服務，3/9上午9時至下午5時，在台南市無障礙福利之家A棟2樓輔具資源中心，提供民眾義肢矯具等輔具評估、檢測及維修等服務，社會局建議可利用復康巴士離峰時段，優先提供身障朋友交通往返服務，或可搭乘2號、19號或綠17號等公車。

專業輔具技師親自協助身障朋友卸除義肢，詳盡詢問並記錄身障朋友輔具使用狀況。(南市社會局提供)

台南市社會局指出，台北榮民總醫院身障重建中心是全台最早提供義肢矯具的製作維修單位，該重建中心1971年成立後，主要服務有肢體障礙者的退除役官兵，提供其各類輔具服務，是全國最早開始製作義肢矯具之單位，也是國內義肢裝具及輔具製作之技術教育專門訓練機構。

台南市社會局2019年起與北榮身障重建中心簽訂合作契約，由該中心專業團隊每年不定期至台南市駐點服務，巡迴服務過程中，由專業輔具技師親自協助身障朋友卸除義肢，詳盡詢問並記錄身障朋友輔具使用狀況，凡現場能夠協助排除之問題或更新之零件，即於現場處理，如需重新製作，可在現場取模，帶回台北製作後，再寄給民眾，滿足身障朋友使用義肢輔具之實用性與舒適感。

台南市社會局長盧禹璁表示，感謝台北榮總身障重建中心每年到台南巡迴服務，除可讓身障或失能者降低使用輔具的不便感外，也嘉惠照顧者紓緩照顧壓力。

台南市社會局提醒，有意前往無障礙褔利之家進行輔具檢修之民眾，可多加利用下午1時30分至2時45分區間與下午5時後復康巴士離峰時段，優先提供身障朋友交通往返服務，或可搭乘臺南市2號、19號或綠17號等公車前往進行義肢檢修服務。

民眾若有輔具租借、維修、回收、評估、補助等需求，可洽詢南市3處輔具資源中心，永華輔具中心2098938、官田輔具中心5790636、佳里區7266700，或搜尋「台南市輔具資源整合網」進行輔具租借預約、查詢等。(記者張雅雲/台南報導)