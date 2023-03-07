港區全國人大代表今早在北京人民大會堂香港廳，獲中央政治局常委、全國人大會議主席團常務主席趙樂際接見。趙樂際提出三點希望、四個「帶頭」，要求各人帶頭堅決維護國安，反對一切破壞「一國兩制」大局的行為。

星島網報導，港區人代代表團新聞發言人陳勇表示，會面約一小時，趙樂際、國務院港澳辦主任夏寶龍、中聯辦主任鄭雁雄等人參與。代表團團長馬逢國轉述趙樂際的話稱，新一屆人大代表是愛國愛港中堅力量，過去幾年香港經歷困難，香港由亂到治、由治及興，中央考慮香港問題從來是國家戰略高度、以香港長期繁榮穩定為基礎。

趙樂際提出三點希望，要守正創新，全面準確貫徹「一國兩制」；團結奮進，團結一切可以團結的力量等。他又向港區代表提出四個「帶頭」，要求各人深入了解中央的大政方針，積極帶頭宣傳二十大精神；帶頭堅決維護國安，反對一切破壞「一國兩制」大局的行為；帶頭支持特區政府施政；帶頭積極對接國家發展戰略等。