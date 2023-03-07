吳蓮英轉調台北國稅局長 8日交接 13:052023/03/07 工商 傅沁怡 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 財政部7日公布，台北國稅局局長宋秀玲升任賦稅署署長後，經行政院核派，由中區國稅局局長吳蓮英調任台北國稅局局長；中區國稅局局長則由賦稅署副署長樓美鐘升任。相關人事8日交接。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美財政部高官 傳上周低調訪京 北市11日加開4處5至11歲兒童接種站 今起可預約 台中新仁市場突遭停業 攤商陳情獲續租 #台北國稅局 #局長 #賦稅署 #中區國稅局 #交接 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 潘功勝談恆大等房企風險 曝「從高血壓變成中風」 15:182023/03/03 兩岸 投資黃金 要先留意課稅方式 04:102023/03/03 產業特刊 金門縣新任衛生局長是「知名醫師」 3／10走馬上任 16:212023/03/03 政治 國中校長遭爆用餐未用隔板 學生提醒反被嗆「靠北」 18:062023/03/06 生活 美跨黨參議員提案 籲美台洽簽避免雙重課稅協定 09:192023/03/03 國際 秦剛會印度外長 促邊境常態化管控 04:102023/03/04 產業財經 召開民間國是會議 突破美中共管困局 04:102023/03/05 時論廣場 新北市子宮頸癌防治成果亮眼 受邀國際論壇分享 16:112023/03/03 生活 神采時尚 為國軍服裝研發改革 04:102023/03/03 投資理財 新營警分局5新任所長布達交接 分局長親自主持勉勵這些事 17:062023/03/06 社會 小笠原：總統選戰開局 兩大黨五五波 04:102023/03/07 政治要聞 中市麻園頭溪旁 爭取建自行車道 04:102023/03/03 地方新聞 台積電拚擴廠 中科周邊房市剛需湧現中古屋翻漲 12:552023/03/03 財經 宋秀玲：稅制要支撐經濟成長 04:102023/03/02 財經要聞 全球最強護照換人！這國首進前10奪冠關鍵曝 台灣排名72 10:372023/03/05 國際 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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