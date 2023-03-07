第五屆WBC世界棒球經典賽，中華代表隊所在的A組賽事，將在8日於台中洲際棒球場登場，與荷蘭代表隊、古巴代表隊、義大利代表隊及巴拿馬代表隊進行單循環賽，前2名才能晉級至淘汰賽階段。資深球評「曾公」曾文誠分析，中華隊分別將在第1場與第2場比賽，對上巴拿馬與義大利，若能把勝利都搶下，順利出線的機會將大幅增加。

曾文誠昨（6）日接受廣播節目專訪，針對本次經典賽進行分析，他認為此次賽事雖有20個隊伍，但大多數都是充滿小聯盟球員的「美國代表隊」，因此巴拿馬雖然在理論上是A組中較弱的球隊，但仍然不太好打。

「我覺得荷蘭有可能是我們5隊中最強的！」曾文誠指出，雖然許多人認為古巴很強，但他認為這與古巴與台灣之間的過往比賽經驗有關，不過很多古巴球員在近幾年叛逃，導致古巴實力明顯有變弱，尤其近幾年的國際賽事，常常進不了第2輪；反觀荷蘭整個內野都是大聯盟球星與名將，唯一的弱點只在投手群上，若前2局有機會得分才較有拚的可能性。

曾文誠表示，義大利代表隊同樣大多是小聯盟球員，最有名的反而是總教練皮耶薩（Mike Piazza），是唯一一位總教練比球員還紅的隊伍，但因陣中有曾在大都會擔任先發投手的哈維（Matt Harvey），因此在打擊上仍要小心應對。

本次中華隊在A組的賽程分別為3月8日對巴拿馬、3月10日對義大利、3月11日對荷蘭與3月12日對古巴，曾文誠認為若能搶下前2場勝利，剩下的2場比賽就只需要奪1勝，出線的機率相對來說會大增。