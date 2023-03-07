小禎（左）、胡釋安享受正宗英式下午茶。（TVBS提供）

小禎（左）、胡釋安在香港迪士尼玩得不亦樂乎。（TVBS提供）

小禎（胡盈禎）與弟弟胡釋安主持的TVBS《食尚玩家》魚肉鄉民，日前前往購物美食天堂「香港」；胡釋安出發前跟小禎說：「爸爸（胡瓜）早上特別拿了一些港幣要給我們吃飯用」，小禎疑惑的說：「難道他不知道我們是要去錄《食尚玩家》嗎？我們全程都要一直吃耶」，搞笑的對話中也洋溢著胡瓜對姊弟倆的父愛。

小禎說，她與香港有很深的淵源，因為以前在瑞士讀書時都會在香港轉機，但距離上次香港旅行已是好多年前的事，而胡釋安表示自己僅到過一次香港，更是讓小禎驚訝不已，這也讓2人都對這次的香港之旅相當期待。

到了香港，小禎與胡釋安體驗擁有三百多年歷史且獲英國皇室認證的下午茶，英國下午茶的多項規矩，也讓胡釋安謹慎地說要好好跟姊姊學習，這讓小禎無奈地說：「你沒有我該怎麼辦」，用餐過程安安意圖用手拿取甜點，立刻被小禎斥責：「用小叉子」，姊弟之間的互動相當有趣可愛。