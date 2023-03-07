台南市議會正副議長傳出賄選案，檢方2日起訴台南市議長邱莉莉、副議長林志展等10人。對此，立委邱顯智呼籲南檢應盡速提出當選無效之訴。(時代力量黨團提供)

台南市議會正副議長傳出賄選案，檢方2日起訴台南市議長邱莉莉、副議長林志展等10人。對此，立委邱顯智呼籲南檢應盡速提出當選無效之訴，立委陳椒華則要求邱莉莉、林志展應該主動辭去議長及副議長職務。

立委邱顯智說，現行的《公職人員選舉罷免法》規定競選公職時，若有賄選或暴力介入選舉等影響選舉公正性的情形時，可以提出「當選無效之訴」，但對於議會等民代機關的正副首長選舉，卻僅有處罰不正干預選舉的規定，欠缺對選舉結果有效性提起訴訟、進行司法救濟之規定，也導致各地議會、鄉鎮市民代表會進行議長或主席選舉時，都會有賄選、買票、議員被帶走的各種風波產生。

邱顯智指出，最近最高行政法院在第109年度裁字第184號裁定中也已經表明，民代機關正副首長選舉也屬於「依法明文辦理之選舉」，並表明此種選舉事件之法律上爭議性質上屬公法上之爭議，「於有以司法救濟途徑保障人民之權利或法律上利益必要時，法院應擔負司法審查之責任」，因此可針對賄選的民代正副首長當選人，提起「確認法律關係不存在之訴」，來追認議會與賄選的議長、副議長法律關係不存在。

立委王婉諭表示，這樣的立法疏漏無論過去是否有意所為，為徹底杜絕像台南市議會議長賄選情況，時力黨團上週已送出《公職人員選舉罷免法》第120條的修正草案。修法重點除了將正副議長、正副代表會主席納入規範，更明確將行賄要求不參選、賄選買票或暴力脅迫影響投票權行使的樣態都納入，以因應長期以來議會、代表會正副首長選舉亂象。

立委陳椒華表示，過去副總統賴清德擔任台南市長時，針對國民黨籍議長李全教賄選爭議態度相當強硬，不只認為賄選的李全教玷汙民主殿堂，並拒絕進入議會備詢。陳椒華呼籲賴清德，應該要用對待李全教的標準來處理這次賄選案，也呼籲涉案的邱莉莉及林志展應該主動辭去議長及副議長職務。

邱顯智呼籲臺南地檢署，面對黑金賄選邱莉莉及林志展，請展現檢察機關剛正不阿的魄力，儘速向行政法院對邱莉莉和林志展提起確認法律關係不存在之訴。國人都在看，別讓民主聖地臺南市，變成黑金盛地。