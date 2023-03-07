新豐鄉劉姓民眾在工廠飼養4條狗，以巴頭及腳踹等方式訓狗，被民眾拍到19部虐狗影片，新竹縣動物保護防疫所被質疑未有積極作為，縣議員蔡蕥鍹等人日前到防疫所前陳抗，動保所長彭正宇7日指出，劉男未完成寵物記及絕育共裁罰53000元，並裁定終身不得飼養犬貓。

蔡蕥鍹評擊動保所接獲檢舉後，動檢員到場「目測」4條受虐犬沒有外傷，讓動物留在劉姓飼主手中繼續受虐，提出「暴力零容忍，救援無時差」的訴求。

彭正宇表示，本案受虐4隻犬已於動保所完成絕育及寵物登記，並在眾人協助下獲得安置，動保所針對新豐虐犬案進行檢討，在依法行政原則下，檢討符合民眾的期待。

首先關於動物受虐案件沒入時機，未來除審酌動物受傷情形外，將考量行為者施虐行為的嚴重程度，將不再以受虐動物「必須受傷」為限。

同時，為落實動物檢查員對受虐動物身體檢查，將制訂「動物檢查身體評估表」，確保受虐動物可以得到完整的身體檢查。

彭正宇表示，動保所將於1個月內，召集新竹地區動保人士共同討論，制定受虐動物沒入流程，使沒入過程合情合理，確保受虐動物不再持續受虐。

彭正宇指出，劉男依未完成寵物登記及絕育共裁罰53000元，其施虐行為更裁定終身不得飼養犬貓，因劉男行為查無造成犬隻受傷情形，已函請農委會釋示本案是否適用動物保護法第30條第1項第1款罰則。

彭正宇說明該條罰則，故意傷害或使動物遭受傷害，而未達動物肢體嚴重殘缺、重要器官功能失或死亡等，可處1萬5千以上到7萬5千以下罰鍰，因此案動物未受傷，後續將依農委會函示辦理。