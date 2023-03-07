財長在與幾位零售巨頭大老闆開會結束之後對媒體表示，食品零售商已同意在三個月時間內對消費者提供「可能的最低價格」，零售商將決定哪些食品項目列入折扣。

財長稱，這些折扣將給零售商帶來數億歐元的損失。

打擊通膨方案是法國政府最新的努力，展現對低收入市民的支持。

法國國家統計局此前預測，今年上半年食品通膨率將維持在13%的高水準。

最初政府希望能統一日常用品項目列表，並提供低價折扣，超市方面則希望自行決定哪些項目可以被納入。

歐洲最大食品零售商家樂福在周日搶在政府行動之前，宣布將推出200種選定的廉價商品，協助消費者抵抗食品通膨，並稱政府沒有必要制定一個統一的商品項目。

家樂福執行長Alexandre Bompard指出，從3月15日起，200項商品將以低於2歐元銷售，價格凍漲到6月15日。

規模較小的超市Casino在周一表示，3月15日起超過500項商品將以低於1歐元銷售，並持續3個月。

周一家樂福和Casino的股價分別下跌0.4%和0.6%。