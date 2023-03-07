國防部日前公告《全民防衛動員法》修法，要將16歲以上學生造冊，引發家長恐慌。對此，國民黨台北市議員徐巧芯發現，教育部在今年新增，要求各級學校配合國防部「打假消息」的指示，讓她直呼，在野監督的力量很重要，必須時時緊盯。

媒體人張禹宣4日在臉書發文指出，為了平息16歲學生上戰場的傳言，教育部長潘文忠喊話「行文各縣市要求停止填報」，卻間接證實在該法修法前，政府早已偷偷地在造冊。且教育部還要求，各級學校應配合該部所製作影片及單張等宣導方式，運用新興媒體宣導及假訊息澄清，建儲青年學子媒體識讀能力，張禹宣認為，這完全是要對尚未成年的學生大搞認知作戰。

徐巧芯今（7）日則在臉書發文表示，為跟進張禹宣的爆料，她去查了教育部要求各級學校要配合國防部全動署「透過新媒體打假消息」的指示，到底是何時發布的，結果發現，這是今年新增的內容，過去並不存在。

徐巧芯接著說，112年的《學校青年服勤動員準備計畫》當中明確提及，造冊名單需在學校備查，是教育部今年突然開會召集各縣市政府，表示他們已完成了一套系統，要求各學校要回傳16歲以上，不分男女的學生編組資料給國防部，後來在本月3日時，因為《全民防衛動員法》的爭議太大，才緊急發函取消。

徐巧芯直言，這代表即使《全動法》沒有過，政府早以找好偷渡的方式，在沒有法源依據、民眾也不知情的情況下，改了規定。徐巧芯也認為，只要民進黨政府想做一件事，它會不管法律有沒有過，想盡辦法偷跑，所以在野監督的力量很重要，必須時時緊盯。