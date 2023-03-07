缺蛋現象延燒，昨日雞蛋批發價由每台斤52元調漲至55元，產地價本周四起由每台斤42.5元調漲至45.5元，寫下歷史高價。而鴨蛋在2周前也已經漲價2元，產地價由每台斤43元漲至45元，批發價每台斤55元，同樣為歷史高價。業者表示，每台斤45元已是歷史高點，因應飼養成本提升必須漲價來反映成本，且缺蛋下以鴨蛋來替代，若替代量過高，恐影響端午節供需。

農委會證實，除了雞蛋因為缺乏而漲價外，2月中下旬鴨蛋也出現漲價，產地價由每台斤43元漲至45元，批發價則為每台斤55元；鴨農指出，產地價45元已是歷史新高。

中華民國養鴨協會前理事長陳自成表示，每台斤45元確實是高點，其實早在2年前雞蛋價格開始上漲的時候就有部分鴨蛋替代雞蛋的狀況，分析鴨蛋漲價原因，首先為迎接端午及中秋的鴨蛋貨源供應，但如果用鴨蛋替代雞蛋過量則會影響前端的供應，最後蛋鴨的飼料成本比蛋雞高出很多，不反映價格而漲價實在不行。

林姓鴨農說，每隻蛋鴨每天平均要吃150克的飼料，比蛋雞100-110克來得多，不同的是鴨飼料還包含動物性蛋白質(魚粉等)，因此成本一直都比較高，目前國內蛋鴨只有200多萬隻，和蛋雞3000多萬隻差距頗大，而鴨蛋是季節性的爆發需求，尤其端午節需求會增加好幾倍，如果餐飲業者使用鴨蛋替代雞蛋過多，難保鴨蛋到時候不會再漲價。

農委會畜牧處副處長江文全表示，現在雞蛋供應緊張，近期確實很多餐飲業者改用鴨蛋替代雞蛋，不過現在雞蛋和鴨蛋價差沒有以前這麼大，應不至於影響民眾購買力；而鴨蛋95％都是加工為主，現階段的生產是在為端午節前的加工用蛋準備，通常端午節前3個月就要開始備貨，需求會有顯著的增加。