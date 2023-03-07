轉彎車要禮讓直行車！新北市蘆洲區昨(6)日晚間發生一起車禍，有輛白色休旅車行經中原路，欲左轉駛入長榮路時，結果撞上直行的對向機車騎士，導致騎士以及後座的女童受輕傷，趕緊送往醫院治療。

這起車禍發生蘆洲區長榮、中原路口，昨日晚間6時許56歲陳姓男子駕駛白色休旅車沿中原路行駛，經過路口時他欲左轉駛入長榮路，這時機車騎士42歲李姓男子也載著11歲的女兒沿中原路從對向車道駛來，結果在路口兩者相撞。

事故發生後，機車不僅嵌進休旅車頭，物品也散落一地，李男父女也受傷送醫，詳細肇事責任尚在釐清當中。