全民普發現金6千元即將到手，領取管道包括登記入帳、郵局領現、ATM領現、直接入帳及造冊發放等5種，有銀行業者建議，使用登記入帳最方便，並將6千元當「錢母」透過投資、數位帳戶領息等方式，擴大效益。

由於一般人普遍使用登記入帳、郵局及ATM領現，因此該用何種方式領，每個人看法不盡相同。有些人擔心登記系統塞車，傾向直接領取現金才有「實感」另一派則擔心現場大排長龍，在家登記完成手續，就能自動入帳。

ETtoday報導，有銀行業者建議「登記入帳」最方便，如果有高利活存數位帳戶，入帳後就能直接生利息，也可以將這筆6千元拿去投資，購買股票、基金，同樣能創造另一筆收益。

此外，如果是已經決定要將6千元花掉的民眾，選擇登記入帳也會比領先現金更優惠，因為目前許多行動支付都有提供回饋，消費時透過行動支付進行付款，花錢的同時還能賺回饋。

若想拿6千元投資，民眾也別擔心金額太少，現在購買零股、ETF等風氣盛行，還可以定期定額買入，最低1千元就能設定，得以輕鬆擴大效益。