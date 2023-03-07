高雄鍾姓女子聲稱自己是「舊金山州立大學」職員，向林姓、徐姓兩扶輪社友謊稱自己可安排其子女至美國名校留學。林、徐兩人前後砸863萬元送子女到美國，沒想到居住多年始終沒成功入校。鍾女事後被告且全額索賠，民事部分高雄地院判鍾女要賠償兩留學生1456萬元，可上訴。

鍾女父母與林姓、徐姓留學生父母都是高雄中正扶輪社社友，鍾女父母得知林男與徐男的子女想到美國留學，便向兩人介紹、女兒是舊金山州立大學職員，可協助代辦留學事宜，並保證可以條件式入學之方式取得學籍。

2011年，徐男的女兒遠赴美國，鍾女出租自家空房，收取每月1000美元租金，鍾女另向徐男收取學費，期間還不斷轉傳「我後天會到SFSU開會、行政副校長來協調」等訊息強調自己是該校職員、顧問。但鍾女收了學費後，又以學生人數不足沒辦法開課等理由，讓徐姓留學生繼續在美國空等；2014年林男的兒子也前往美國，鍾女同樣也以各種理由向林男收費，並拖延林男兒子入學。

最後，徐姓女同學「留」美7年，林姓男同學「留」美4年都沒有結果，徐男、林男去函舊金山州立大學，才踢爆鍾女的騙局。

鍾女辯稱，從未保證能讓林姓、徐姓留學生順利錄取州立大學，林、徐兩名留學生成績太差才沒有順利入學。但檢方查出鍾女與兩名留學生父母之間有通訊、匯款紀錄，依詐欺罪將鍾女起訴，案件仍在法院審理中。

民事部分，林男、徐男兩人各向向鍾女及其父母親求償1367萬、496萬元。法官審酌相關事證，認定鍾女父母對全案並不知情。鍾女不斷以「舊金山大學」名義要求林男、徐男匯款，判鍾女應賠償徐姓父女451萬元，林姓留學生1004萬元，可上訴。