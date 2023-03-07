宜蘭縣一名男子與妻子育有一雙子女，多年前他到大陸工作，甚少返台，其子就讀的學校要求提出全家福照片時，只能無奈說，要向鄰居借「父親」拍照，法官認為，丈夫顯無與妻子維持婚姻生活的意願，判准離婚。

這名男子與妻子結婚20多年，10餘年前到大陸工作後，甚少返台，一雙子女的撫養費幾乎是妻子負擔，他們的女兒還在校刊發表文章，透露是由媽媽所撫養；兒子則在學校要求提出全家福照片時，說要去鄰居借「父親」拍照。

原告主張，丈夫長期在大陸居住，甚少關心她與子女狀況，也沒主動告知在大陸的住址、固定市話與工作狀況；即便在疫情發生之前，僅在春節過年時返台數日，夫妻倆無話可說，關係形同是室友。

夫妻倆的子女證稱，父母感情不太好，在台灣相處時沒有交集，也不太說話，就像是陌生人，每次回台只有1到2周。這名男子經法院通知後，並未到場抗辯，也未提出任何陳述或否認。

法官調閱出入境紀錄，這名男子剛到大陸工作時還能頻繁往返大陸與台灣，但隨後逐年遞減，甚至有一整年都沒返台，每次在台時間只有10餘日，與原告主張、證人的證詞相符，認為有違背同居義務的客觀事實，也有拒絕同居的主觀情事。