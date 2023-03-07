新北市三峽中山公園兒童遊戲區有上百隻甲蟲幼蟲，三峽區公所另設置甲蟲觀察區，今邀集學童一起幫忙甲蟲幼蟲搬家。（蔡雯如攝）

新北市三峽中山公園兒童遊戲區意外成為甲蟲幼蟲復育場，地方盼該地能成為雞母蟲示範復育區。（蔡雯如攝）

新北市三峽中山公園兒童遊戲區去年被發現有上百隻甲蟲幼蟲，因連日下雨、民眾踩踏，意外被踩死，地方也請命保育甲蟲，三峽區公所結合保育專家和地方意見後，在公園設置甲蟲觀察區，三峽國小附幼100多名學童今日也與地方人士一起幫忙甲蟲幼蟲搬家，未來觀察區也將成為地方的生態教室。

三峽中山公園已有超過90年歷史，公園內的兒童遊戲區的緩衝木屑腐化後，成為甲蟲幼蟲孵化溫床，公園周邊的光臘樹也是甲蟲的食物，因此吸引大量甲蟲產卵，三峽附幼學生前年偶然發現有幼蟲聚集在木屑內，未料連日下雨，加上民眾意外踩踏後，造成不少幼蟲死亡，地方也拾獲約200多隻幼蟲屍體。

為了保護甲蟲，三峽區公所立即封閉遊具，三峽國小附幼師生也啟動長達1年多的生態調查，最後經市議員江怡臻、荒野保護協會及昆蟲專家討論後，決議在公園另設一處甲蟲觀察區，讓甲蟲搬到新家，兼顧遊憩和生態保育功能。

三峽區公所今日也攜手100多位三峽國小附幼師生一起幫甲蟲搬新家，順利遷移140多隻幼蟲，三峽區長施玉祥表示，未來將規畫甲蟲區告示牌的設計元素，將孩子的甲蟲創意作品融入其中，讓甲蟲觀察區更有教育意義。

荒野保護協會三峽聯絡處負責人吳柳樹說，緩衝的鋪木屑經過下雨、腐爛成為腐植質，成為鍬形蟲、金龜子、獨腳仙等昆蟲喜愛的繁衍地方，最開始是孩子們發現雞母蟲屍體，很高興能與師生、公部門攜手保育。

三峽附幼老師許繼今說，師生去年5月間已將第一輪孵育完成的甲蟲，帶回校園內復育，如今中山公園已成為有意義的生態教室，融入幼兒園自然課程中，希望公園未來能作為雞母蟲示範復育區，增加解說、說故事的空間，成為甲蟲生態公園。

江怡臻表示，藉由生態復育，讓三峽再度擁有美好的自然生態，甲蟲幼蟲新家兼具排水、遮陽功能，周邊還有孩子做的祈願卡，未來她會研議舉辦每年一次的雞母蟲日，與孩子們一起守護昆蟲長大。