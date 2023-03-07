流亡立陶宛的白俄羅斯反對派領袖季哈諾夫斯卡婭（Sviatlana Tsikhanouskaya）在缺席審訊情況下，被白俄法院判處叛國及密謀奪權罪名成立，入獄15年；另4名反對派領袖，則分別被判入獄12至18年。

季哈諾夫斯卡婭其後在推特上發文稱，「15年監禁，這就是政權『獎勵』我為白俄羅斯民主改革所做的事。但我今日沒有太注意自己的判刑，我想到的是成千上萬的無辜者、被拘留的人和那些被判入獄者。在他們獲釋前，我不會停止抗爭。」

季哈諾夫斯卡婭曾在2020年參選白俄羅斯總統選舉，挑戰現任總統盧卡申科（Alexander Lukashenko），但後者以80.23％得票率贏得壓倒性勝利，第6次當選。反對派控訴選舉舞弊，要求盧卡申科下台，並在全國發起示威抗爭，政府大舉鎮壓，季哈諾夫斯卡婭最終選擇流亡立陶宛。

據白俄羅斯春天人權組織稱，截至今年3月1日，白俄羅斯有1461名政治犯。季哈諾夫斯卡婭被指控犯有12項罪行，其中包括「串謀違憲奪權」。