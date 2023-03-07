大甲裕珍馨三寶文化館即日起至4月16日，展出「圓一段好緣－林淑娟立體浮雕畫個展」，揭開立體浮雕畫的神秘面紗。（裕珍馨文化基金會提供）

大甲裕珍馨三寶文化館即日起至4月16日，展出「圓一段好緣－林淑娟立體浮雕畫個展」，揭開立體浮雕畫的神秘面紗。（裕珍馨文化基金會提供）

大甲裕珍馨三寶文化館即日起至4月16日，展出「圓一段好緣－林淑娟立體浮雕畫個展」，揭開立體浮雕畫的神秘面紗。（裕珍馨文化基金會提供）

從最初的好奇心，抱著好玩的心情學習，一頭栽進美妙的浮雕畫世界之中！大甲裕珍馨三寶文化館即日起至4月16日，展出「圓一段好緣－林淑娟立體浮雕畫個展」，見證經由切割、造型，使成品和實際景物一樣活潑生動栩栩如生，揭開立體浮雕畫的神秘面紗。

裕珍馨文化基金會指出，立體浮雕畫是由法文D'ecoupage的藝術而來的，原意是「切割」。最早發源地是在十七世紀義大利威尼斯，當時宮廷中的珠寶盒上面的圖騰設計都相當漂亮，為讓更多人能欣賞這美麗的圖案，便利用銅版紙印刷，經由切割、造型，使成品和實際景物一樣活潑生動。

學習立體浮雕畫近20年的林淑娟，從最初的好奇心，抱著好玩的心情學習，一頭栽進美妙的浮雕畫世界之中。到現在的專業創作、教學、展覽，桃李滿天下；能夠將平面的圖畫，變成另一幅充滿活力的立體創作，她覺得這是上天所賜予的美好禮物。

林淑娟指出，立體浮雕畫通常沒辦法大面積的創作，因為真的需要極大的耐心與時間，立體浮雕畫是一幅畫，卻不是一張畫。它的美是由好幾張畫層層疊出來的，它是一種藝術，但並不難學，只要有耐心與巧手，就能擁有獨一無二的作品，呈現不一樣的藝術世界。

林淑娟應裕珍馨文化基金會的邀請在三寶文化館展覽，為配合大甲媽祖文化節還特地選用當年媽祖文化節的海報，特地創作了一幅「媽祖」！同時也展出的「心經觀音」，畫中字句需細心切割製作，展現高超技法。花卉系列運用層疊交錯技法凝結花朵嬌妍怒放的瞬間美感。