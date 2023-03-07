台中市一名23歲男子日前飲酒後請代駕載他回家，沒想到返家後，他發現車子有擦撞受損痕跡，竟自行駕車到派出所報案，員警隔著口罩都能聞到濃濃酒味，男子立即驚覺大喊「我是在耍白痴嗎」，但已於事無補，酒測值0.34mg／l，全案依公共危險罪移送台中地檢署偵辦。

沈男日前到第四分局大墩派出所向值班警員詹鈞智表示，昨天因為飲酒後不敢開車，特意請代駕，返家後發現車子疑有擦撞受損痕跡，立即駕車至鄰近警所報案。

警方表示，當下聞到沈男身上有濃濃的酒味，立即詢問他是否酒駕前來報案，沈男當下當頭棒喝，說自己與友人通宵飲酒後，自知不能酒後開車，因而找代駕協助，但到家後發現車輛有受損跡象，決定開車前往警所報案，沒想到還是酒駕了。

當員警告知酒駕嚴重性後，不斷哀求員警放過一馬，更在當場自嘲自己「是在耍白痴嗎？」、「我是不是自投羅網？」，警方依法也只能執行酒測，酒測值0.34mg／l，依公共危險罪移送台中地檢署偵辦。

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