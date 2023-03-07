加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）宣布，他將委任一名獨立特別調查員，就中國涉嫌干預加拿大選舉的報導展開調查。

加拿大國際廣播電台報導，杜魯道6日下午召開新聞發布會，宣布一系列調查外國對加拿大大選干預活動的措施，包括任命一個獨立的「特別報告員」，委托一個加拿大議會委員會和一個專門機構進行全面調查等。

特別報告員將與安全情報機關和調查人員合作，總覽他們的工作並向政府提出建議。

自從媒體報導中國駐加領事館通過各種活動暗中干預加拿大2019、2021年大選以來，保守黨和新民主黨一直要求進行公開調查。杜魯道今天承諾，如果特別報告員最後認為有必要進行公開調查，政府將遵循此建議。

被委託對外國干預進行調查的是國家安全情報審查局（NSIRA）和由各黨有查閱機密文件權限的參眾兩院議員組成的「議員國家安全與情報委員會」（NSICP） 。

杜魯道還宣布，政府將就建立「外國影響力透明度名錄」進行公眾諮詢。他說，建立這個名錄的目的，是為了對那些為外國政府工作的人問責，同時保護那些會成為外國干預活動目標的社區。

另外，加國政府還將制定計劃，落實調查人員提出的建議，並撥款550萬加元，建立一個查核事實和反擊假新聞的公民聯合組織。

在今天的新聞發布會上，杜魯道似乎進入了通常在腹背受敵時才會出現的「戰鬥狀態」。他在宣布新措施前，首先細數自由黨政府上台後採取的各種反擊外國干預行動，再次重申大選結果沒有受到外國干預影響。他還說，外國干預是個複雜的問題，不應該讓黨爭摻雜進來，「因為我們的價值觀和民主制度比任何政客都重要。」