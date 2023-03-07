國民黨新北市議員葉元之質疑，連肉品運補都有問題，國軍如何抗中保台。（資料照片）

日前馬祖莒光地區在沙灘上出現「馬防部伙房沒有肉，阿兵哥肚子餓只能吃罐頭泡麵」、「馬祖阿兵哥主菜是白飯」等文字，顯現肉類供應出現問題，馬防部6日發出聲明指出，已派遣C-130運輸機運送10日份肉品前往補給，不過國民黨新北市議員葉元之痛批，用船隻故障、海象不佳作為藉口，只是凸顯國軍應變能力慢半拍，若發生戰事，如何應變詭譎多變的戰局來保家衛國？

馬祖西莒阿兵哥斷糧問題，因為沙灘上像是「荒野求生」的文字被揭露在臉書上才曝光，不僅引發政界批評，連網路上都嘲諷「還沒開戰就缺糧」，儘管馬防部昨日發出聲明解釋，受船隻故障、海象不佳的影響，才造成肉品無法及時運補，已緊急派遣C-130運輸機將10日份的肉品送往馬祖地區，不過外界對於這樣的說法顯然不買帳。

國民黨新北市議員葉元之就痛批，從這次馬祖斷糧的事件，就可以看出國軍的反應慢半拍，承平時期光是肉類的運補就出現問題，很難想像萬一真的發生戰事，武器的運補是不是也會出現一樣的情況，如此一來要如何保家衛國？

葉元之也批評，民進黨政府整天都在喊「抗中保台」，國防部長邱國正也直言，大陸只是在等待一個「師出有名」的時機進犯台灣，如今傳出蔡英文總統4月有可能將出訪瓜地馬拉與貝里斯，過境美國期間也將與美國眾議院議長麥卡錫會面，萬一真的讓大陸以此作為藉口出兵武力犯台，連阿兵哥的肚子都保不了的國軍，要如何抗中？如何保台？