埃及觀光暨古物部今天宣布，考古學家在哈托爾神廟附近挖出一尊獅身人面像，雕像「臉上掛著微笑，還有兩個酒窩」。哈托爾神廟一帶是保存最完善的埃及遺址之一。

綜合法新社和英國廣播公司（BBC）報導，埃及過去數月公布一連串新發現，這尊雕像是最新一項。

觀光暨古物部透過聲明表示，考古學家在埃及南部的哈托爾神廟（Hathor Temple）附近一座雙層墳墓內發現這尊石灰石雕像，據信是以非寫實方式刻劃一位古羅馬皇帝的面貌。吉薩（Giza）金字塔旁邊的知名獅身人面像高約22公尺，新發現的雕像則小得多。

聲明提到，研究人員在這尊「美麗且精確雕刻」的獅身人面像旁邊，還發現「以通俗文字和象形文字撰寫的古羅馬石碑」。

一旦充分解讀石碑上的文字，或許能得知雕像刻劃的是哪位皇帝；埃及研究團隊認為可能是克勞迪烏斯（Claudius）。克勞迪烏斯在西元41年到54年將古羅馬帝國版圖拓展到北非。

哈托爾神廟位於首都開羅南方大約500公里處，是天體圖浮雕「丹達臘黃道帶」（Dendera Zodiac）原本的所在地。法國人邵尼爾（Sebastien Louis Saulnier）於1821年派人把這件文物帶到巴黎，自1922年以來就在羅浮宮展出，埃及一直想索回。

埃及近月公布多項考古上的重大發現，主要是在開羅南方的撒卡拉（Saqqara）墓地和吉薩。

古物部本月2日宣布在吉薩大金字塔內部發現一條9公尺的秘密通道，考古學家哈瓦斯（Zahi Hawass）說，這條路可能通往法老胡夫（Khufu）「真正的墓室」。

埃及當局今年1月也宣布，考古學家在更南方的勒克索（Luxor）發現1800年前「古羅馬時代的完整居住城市」。

有些專家認為，埃及宣布這些新發現，在政治和經濟上的影響要比科學領域大，因為陷入嚴重經濟危機的埃及正仰賴觀光來重振旅遊業。

埃及政府的目標是在2028年之前，每年吸引3000萬名遊客到訪。在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發前，每年約有1300萬人赴埃及觀光。