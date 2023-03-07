烏克蘭人權監察員魯賓內茲（Dmytro Lubinets）今天表示，烏克蘭已將307名兒童帶出俄羅斯占領區，包括一名最近與祖母團聚的8歲男孩。

路透社報導，烏克蘭當局估計，自俄烏戰爭於去年2月開打以來，已有超過1萬6000名兒童被流放至俄羅斯。俄方則表示是自願從烏克蘭撤離人員。

魯賓內茲在社群媒體平台Telegram上表示，人權事務專員（Commissioner for Human Rights）辦公室2月底收到一項請求，希望協助從俄羅斯暫時占領的地區帶回一名兒童，在監察員辦公室人員的協助和努力下，薩什科（Sashko）數天後見到了祖母。

魯賓內茲沒有透露這次行動的細節。

大部分人員流動發生在戰爭初期的數個月內，後來烏克蘭在去年8月下旬開始大規模反攻，收復東部與南部失土。

俄羅斯國防部去年8月中旬表示，當時已有350萬人被帶至俄羅斯，包括超過50萬名兒童。

根據烏克蘭檢察總長辦公室資料，到目前為止，已有464名兒童在戰爭中喪生，警方估計仍有356人失蹤。俄烏戰爭進入第13個月，還沒有任何結束跡象。

俄羅斯否認在所謂的烏克蘭「特別軍事行動」中刻意以平民為目標，並駁斥先前有關強行遷移烏克蘭人的說法。