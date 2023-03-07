王品集團的創始品牌「王品牛排」歡慶30年，今日宣布與王品牛排同為1993年出生的壽星，即日起至4／10，到店消費1790元套餐並出示證件，可免費升級任一款1990元主餐；4／30前來店消費2客套餐，款待「鹽焗澎湖明蝦佐干貝」一份。

王品牛排在剛換新裝的中山北店舉行30週年記者會，發布以「甜蜜」、「開心」、「滋味」主軸的3段影片，象徵30歲的人生，帶著徬徨與期待，體驗新階段的點滴人生況味。會中並首度公開新制服與新菜色，傳達品牌歷久彌新、與時俱進的精神。王品集團自1993年在台中文心路成立王品牛排第一家門店，至今已經發展成兩岸合計32個品牌、超過400家門店規模，是台灣最大的餐飲連鎖集團。

王品精緻餐飲事業群總經理侯鵬蓉表示，30年來，超過百萬名饕客享用過王品牛排的經典菜色「中式風味牛小排」。邁向下一個階段，王品牛排特別邀請台灣知名設計師汪俐伶團隊打造新制服，保留王品牛排標誌性的紅色，同時以更簡約、更具現代感的設計，展現餐飲人專業。此外從菜色、店裝都推陳出新，希望讓顧客感受到「經典與創新」之間的全新氣象。

王品牛排經典主餐「王品牛小排」30年來深受顧客歡迎。也因應時代進化，推出多樣新主餐「澳洲和牛佐海大蝦」以澳洲和牛搭配主廚特製奶油白醬，佐以茄汁煨煮海大蝦，盡享海陸美味。「王品牛小排佐松露菲力」不僅可嚐到王品的30年的經典風味，也享受了菲力的軟嫩口感。

王品牛排更將在今年4月，首度推出「美國頂級丁骨牛排」雙人套餐，牛排高溫炙烤後，再澆淋上特調羅望子風味醬汁，一品菲力的軟嫩，二嚐紐約客的口感與迷人香氣，此外，將取下的骨邊肉二次回烤至全熟，再體驗第三重酥香口感，獻上不斷與時俱進、向前邁步的牛排工藝。

王品牛排慶祝「三十而立」，延續品牌精神，讓顧客「款待心中最重要的自己」，邀請所有壽星同慶！「1993盛開的玫瑰」生日慶活動，即日起至4／10，1993年出生的貴賓，到店消費1790元套餐並出示證件，即可免費升級任一款1990元主餐。不是壽星也可歡聚，4／30前，到店消費兩客套餐，並出示品牌官網優惠畫面，款待價值688元的「鹽焗澎湖明蝦佐干貝」乙份。

此外，慶祝30週年，王品牛排經典甜點「熔岩巧克力冰淇淋」搖身變為「熔岩巧克力雪糕」，外層花生脆粒搭配黑巧克力融心醬，濃郁迷人，即日起於全台7-11獨家限量販售，3／14白色情人節當天，到全台王品牛排門店消費套餐即款待乙份。