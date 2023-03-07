高雄市長陳其邁赴日考察，同時力拚招商！陳其邁6日出席東京食品展記者會後，旋即拜會全球半導體先進材料大廠三井化學集團，爭取持續投資高雄，期待強化南部半導體生態系，為台灣半導體與高雄發展電動車等趨勢產業注入動能，共同拓展全球市場。
陳其邁昨到東京三井化學集團總部拜會，由三井化學集團會長淡輪敏親自接待。陳其邁致詞提到，感謝三井化學看好高雄，2017年旗下台灣東喜璐公司投資進駐南科高雄園區，2020年首個海外半導體製程用膠帶生產據點正式投產，今年10月投資24億元擴建的2期新廠也將完工，更將成為台灣半導體產業鏈關鍵角色。
陳其邁表示，全球半導體先進材料及設備製造領域中，日本位居領先地位，其中三井化學已有百年歷史，產品囊括汽車、醫療材料、資通訊與半導體等，提供運具移動、醫療保健、ICT產業、基礎與綠色材料產品及解決方案，尤其是ICT關聯產業中用於矽晶圓背面研磨的表面保護膠帶市占率更是全球第1。
陳其邁強調，高雄擁有優越的地理區位及海空雙港條件，可擴大國際市場版圖與影響力，盼透過此次主動拜會親自詳加介紹高雄投資環境，爭取三井化學加碼投資高雄。
經發局長廖泰翔表示，目前進駐高雄日商達312家，累計投資金額新臺幣374.2億元，在進駐高雄外資企業中高居第1。他推崇三井化學在晶圓保護膠帶是全球頂尖廠商，盼促成三井集團與在地業者、學校合作，打造技術創新、設計研發及產品測試基地。
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