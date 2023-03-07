高雄市長陳其邁率市府團隊主動拜會三井化學，親自介紹高雄投資環境，爭取加碼投資高雄。（柯宗緯翻攝）

三井集團由會長淡輪敏、社長橋本修及東喜璐機能膜公司等代表，與高雄市府團隊及企業進行經貿產業交流。（柯宗緯翻攝）

高雄市長陳其邁致贈具高雄風景意象的版畫予三井化學集團淡輪敏會長。（柯宗緯翻攝）

高雄市長陳其邁赴日考察，同時力拚招商！陳其邁6日出席東京食品展記者會後，旋即拜會全球半導體先進材料大廠三井化學集團，爭取持續投資高雄，期待強化南部半導體生態系，為台灣半導體與高雄發展電動車等趨勢產業注入動能，共同拓展全球市場。

陳其邁昨到東京三井化學集團總部拜會，由三井化學集團會長淡輪敏親自接待。陳其邁致詞提到，感謝三井化學看好高雄，2017年旗下台灣東喜璐公司投資進駐南科高雄園區，2020年首個海外半導體製程用膠帶生產據點正式投產，今年10月投資24億元擴建的2期新廠也將完工，更將成為台灣半導體產業鏈關鍵角色。

陳其邁表示，全球半導體先進材料及設備製造領域中，日本位居領先地位，其中三井化學已有百年歷史，產品囊括汽車、醫療材料、資通訊與半導體等，提供運具移動、醫療保健、ICT產業、基礎與綠色材料產品及解決方案，尤其是ICT關聯產業中用於矽晶圓背面研磨的表面保護膠帶市占率更是全球第1。

陳其邁強調，高雄擁有優越的地理區位及海空雙港條件，可擴大國際市場版圖與影響力，盼透過此次主動拜會親自詳加介紹高雄投資環境，爭取三井化學加碼投資高雄。

經發局長廖泰翔表示，目前進駐高雄日商達312家，累計投資金額新臺幣374.2億元，在進駐高雄外資企業中高居第1。他推崇三井化學在晶圓保護膠帶是全球頂尖廠商，盼促成三井集團與在地業者、學校合作，打造技術創新、設計研發及產品測試基地。