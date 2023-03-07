第五屆WBC世界棒球經典賽即將開打，中華隊將在A組與荷蘭、古巴、義大利及巴拿馬競爭2個晉級的機會。國民黨立委洪孟楷今（7）日宣布，只要中華隊每贏一場比賽就發50份雞排，且若順利晉級淘汰賽，將再加碼100份。

洪孟楷今日在臉書表示，他身為30年的棒球迷，非常希望能夠看到中華隊贏球，因此決定拋磚引玉發出祭品文，只要中華隊每贏一場比賽就發50份雞排，晉級東京再加碼100份，「讓我們看好球、大聲應援、守護主場，期待吃美味雞排。」

「就是明晚，WBC世界棒球經典賽的A組初賽將在台中洲際棒球場登場！」洪孟楷提到，雖然中華隊近日在熱身賽的表現不錯，但其他隊伍也不是省油的燈，除了天助自助外，民眾的應援也很重要，不論是要一起加碼，或是等勝利後領雞排都歡迎，重點是要團結一心，一起期待中華隊能有好表現。

洪孟楷強調，賽場上的拚鬥只能拜託球員，場下的加油與集氣則由民眾來支持，共同期待中華隊加油奪勝，至於發放時間與地點，他則說再依球賽情況進行宣布，「希望A組預賽能讓我順利發出300份！」