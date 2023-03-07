第五屆WBC世界棒球經典賽即將開打，中華隊將在A組與荷蘭、古巴、義大利及巴拿馬競爭2個晉級的機會。國民黨立委洪孟楷今（7）日宣布，只要中華隊每贏一場比賽就發50份雞排，且若順利晉級淘汰賽，將再加碼100份。
洪孟楷今日在臉書表示，他身為30年的棒球迷，非常希望能夠看到中華隊贏球，因此決定拋磚引玉發出祭品文，只要中華隊每贏一場比賽就發50份雞排，晉級東京再加碼100份，「讓我們看好球、大聲應援、守護主場，期待吃美味雞排。」
「就是明晚，WBC世界棒球經典賽的A組初賽將在台中洲際棒球場登場！」洪孟楷提到，雖然中華隊近日在熱身賽的表現不錯，但其他隊伍也不是省油的燈，除了天助自助外，民眾的應援也很重要，不論是要一起加碼，或是等勝利後領雞排都歡迎，重點是要團結一心，一起期待中華隊能有好表現。
洪孟楷強調，賽場上的拚鬥只能拜託球員，場下的加油與集氣則由民眾來支持，共同期待中華隊加油奪勝，至於發放時間與地點，他則說再依球賽情況進行宣布，「希望A組預賽能讓我順利發出300份！」
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。