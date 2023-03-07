國內近來爆發缺藥風波，監察委員林國明、蕭自佑對此表達高度關切，憂心缺藥問題危及民眾健康，衛生福利部有無落實執行缺藥通報機制及積極處理解決，已申請自動調查。

監委指出，為強化我國藥品穩定供應機制，解決缺藥問題，衛生福利部發布新聞表示已擬定短中期策略。惟據該部公布各類缺藥品項，包括便秘、腹瀉、止痛、抗生素、降血壓、降血脂等藥物均出現短缺。

監委提及，其中固有其他替代藥物可以替補使用，但有些藥物例如急救插管藥物Cisatracurium面臨嚴重缺貨，危及肺炎重症患者之生命。而患者持有慢箋，已經付費，竟無法領取藥物，嚴重影響民眾用藥權益及身體健康。

監委表示，依據藥事法第27條之2規定，藥商持有經中央衛生主管機關公告為必要藥品之許可證，如有無法繼續製造、輸入或不足供應該藥品之虞時，應至少於6個月前向中央衛生主管機關通報，如因天災或其他不應歸責於藥商之事由，而未及於前述期間內通報者，應於事件發生後30日內向中央衛生主管機關通報。

監委強調，究竟衛生福利部有無落實執行上開通報機制？是否積極處理解決藥品供應短缺問題？相關人員有無怠惰失職情事？事涉民眾健康權益之維護，皆有深入調查之必要。