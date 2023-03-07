南韓可說是愛美人士的天堂，滿街的醫美診所讓不少人會特別從海外飛到韓國接受手術，當然也有不少明星藝人慕名而來，但沒想到近日卻爆出首爾一間相當知名的醫美診所，流出病患在諮詢室裡諮詢時的畫面，以及裸身體檢的影片，其中不乏知名歌手及演員，讓網友們相當驚訝。

根據南韓媒體的報導，一個非法網站在本月6日中午起便開始流出數名知名歌手及演員，前往整形外科診所諮詢的畫面，而院方發現自家影片遭到外流後，也趕緊報警處理，希望能趕緊抓出影片外流者。但據了解，目前影片除了在韓國各大論壇上流傳外，國外的色情網站上也開始瘋傳，而流出的影片不是診所的監視器畫面，而是使用網路監控天花板上的攝影機，來拍攝手術過程。

此外，院方在調閱外流影片的紀錄時，還發現當天的網路數據出現異常，因此警方判定疑似是遭駭客侵入，利用網路操控監視器並盜取畫面。而且警方還發現，影片中涉及30多名知名演員、歌手且清楚拍到臉部特徵及裸身接受手術時的畫面，足以辨認身分，因此幾位遭到影片外流的被害者以匿名方式接受採訪時，也透露很擔心自己的身分被曝光，希望警方能盡快抓到犯人，避免影片繼續被瘋傳。