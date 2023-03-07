花蓮縣光復鄉箭筍今年雖然較慢出土，但光豐農會總幹事張明發（右）仍積極辦理宣傳活動，盼能有效幫助在地小農增加收益。（羅亦晽攝）

花蓮縣光復鄉箭筍今年雖然較慢出土，但歷年重頭戲的千人饗宴仍會在本月26日開席。（羅亦晽攝）

花蓮縣光復鄉箭筍每年3月初會陸續破土冒出頭，不過今年天氣忽冷忽熱，且雨量不足，嚴重影響箭筍生長，以致目前產量相當稀少。（光豐地區農會提供／羅亦晽花蓮傳真）

大地回春，春筍勃發，每年3月時分，花蓮縣光復鄉箭筍陸續破土冒出頭，不過今年受氣候變遷影響，天氣忽冷忽熱加上雨量不足，以致目前產量相當稀少，光豐地區農會總幹事張明發研判，箭筍恐要到月中後才會陸續量產，尚無法預估今年總產量，但還是會抓緊機會，推廣在地期間限定的農產，因此相關行銷活動會較歷年晚一周左右啟動。

光復鄉太巴塱地區種植箭筍面積逾百公頃，為全縣之最，歷年3月初均會陸續出土，但今年氣候異常，山區雨水稀少，天氣忽冷忽熱，無助箭筍生長，以致目前市面上較難見到農友販售箭筍。

光豐地區農會總幹事張明發指出，往年3月初陸續可在台9線光復地區沿線見到農友擺攤販賣箭筍，今年受乾旱影響，延後出土，因此產量目前尚無法估計，市面上也還未正式銷售，甚至有農友1甲地只產出一支筍，數量相當稀少，不過農會為幫助農民推廣，歷年行銷活動仍會辦理，但比過去慢一周展開。

張明發表示，今年的箭筍行銷相關活動將在本月中旬啟動，14日至台北舉辦「慢遊箭筍記者會」，讓都會區的人認識原鄉特產；18日起於吉安鄉黃昏市場旁的好客廣場，配合實體通路進行為期一個月的販售；26日則為歷年重頭戲「千人饗宴」，當天將會與在地8間餐廳業者合作，席開150桌，讓民眾品嘗箭筍的在地特色料理，且完食後還會到山上體驗採筍樂趣，以食農教育方式增加箭筍曝光度。

長年與農會合作辦理饗宴的歐姓業者說，屆時烹調箭筍的方式將依阿美族傳統料理為主，除無添加調味料讓饕客們嘗到箭筍本身的清爽風味，還會利用部落婦女們醃製的鹹豬肉、排出，襯托箭筍的甘甜，且主食部分則用部落紅糯米、芋頭等製成，好吃之餘又極具特色。

歐姓業者說，箭筍最初並非在地部落族人主食，過去主要是取其成竹做為建築或傢俱材料，直到1970年代政府鼓勵興建水泥建築，才逐漸將箭筍轉為食材，不過當時鮮少人知如何料理，販售時總乏人問津，且每台斤只能賣到80至100元，相當低廉，不符合人力成本，不過農會協助推廣後，不僅有效提升價錢，還吸引許多族人復育家中荒廢多年的箭筍田，甚至連隔壁馬太鞍部落也開始種植，感謝農會讓更多人認識、品嘗原住民的特色農產。