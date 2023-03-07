東鄉小廚新版菜單鍋底跳脫傳統，除酸白菜、凍豆腐與寬粉條，還新增迎賓茶、老味拼盤與特製甜點等，650元／人。（東鄉小廚提供）

近期推出冷凍宅配的鍋王紅燒牛肉麵組合還送主廚私房辣椒醬。（東鄉小廚提供）

儘管榮膺2021高雄「大港吃鍋」美食評選冠軍，冬鄉小廚負責人白宇皓仍經常面對質疑，「開火鍋店有什麼難？讓客人自己煮、自己吃就好！」不甘孜孜矻矻卻被輕看，白宇皓以發揚酸菜火鍋為己志，相信只要用心，火鍋這個餐飲型態也能擺脫國人習慣的「自煮性」，發展出一套比擬西式fine dining、精緻而講究的品味方式。

希望提升顧客用餐體驗，去年起他將餐廳改為全預約制、每個餐期至多只接待15位客人，從調配沾醬到涮煮肉類、海鮮皆由專人桌邊服務。3月起，冬鄉小廚換上全新菜單，白宇皓根據自己多年吃鍋經驗設計走餐流程，鍋底也跳脫常規，除了酸白菜、凍豆腐與寬粉條，還新增迎賓茶、老味拼盤與特製甜點等精采附餐，同時加碼提供精油濕紙巾、顧客自選筷箸顏色、主廚謝禮等服務上的小驚喜，讓食鍋體驗更加豐富完善。

鍋底之一的迎賓茶以香檳杯裝盛，白宇皓試過好幾款茶葉，最後拍板以老少咸宜的南投紅玉紅茶冷泡再打入二氧化碳。琥珀色的茶湯看起來溫潤、喝起來甘美，細緻氣泡摩挲著味蕾、預告盛宴即將開始。鍋底之二冬鄉老味拼盤，除了店內招牌的北方醬肉，白宇皓怕客人覺得單調，再添幾道眷村家常小菜助陣，脆甜微辣的涼拌大白菜梗、入味不過軟的滷花生，和看著就讓人直吞口水的豆豉青龍椒都是開胃聖品。

鍋底之三是裝在仿古爵杯裡的神秘飲料，白宇皓說：「這是取自酸菜缸中的老滷，啜飲一口可感受天然發酵的酸白菜滋味，用餐中將更能體會加入肉類、海鮮後湯頭的美味變化。」季節不同每批酸白菜老滷酸度也略有差異，但同樣都含有豐富乳酸菌，入口酸而不嗆，堪稱大白菜做的可爾必斯、相當特別。鍋底之四當季手作甜點也有新意，選用在地品牌「台灣19號奶油乳酪」加入酸白菜老滷打至鬆發，兩樣高雄好物的結合創造出潤滑酸香、爽口不膩的乳酪醬，鋪底於切碎的花茶凍或夾入原味牛利餅殼中皆表現不俗，乳酸香氣同時也延伸了酸白菜在口中留下的餘韻。

煮理人首要職責在呈獻鍋物最佳滋味，白宇皓的經驗法則是豬肉、羊肉、雞肉、海鮮類必須第一輪下鍋，他說：「豬肉的油脂和酸白菜是最對味的，它能柔和發酵老滷的酸度。服務時我們會先替客人將五花肉片下鍋煮熟，並請大家品味第一口湯的原味。」此外，羊肉、雞肉、海鮮與酸白菜同煮也有加乘效果，嚐起來酸中帶鮮、鮮中帶酸，滋味一絕。白宇皓補充：「牛肉容易讓湯頭混濁，是唯一不建議在第一輪下鍋的肉類。」

冬鄉小廚的冷凍宅配也有新品推出，疫情期間熱賣的鍋王紅燒牛肉鍋和蜀香麻辣牛肉鍋重出江湖，搭配彈牙的冷凍刀削寬麵化身方便一個人享用的牛肉麵組。紅燒牛肉以富含膠質的進口牛腱與蔬菜香料湯頭慢燉，微辣湯頭洋溢誘人牛油香。蜀香麻辣牛肉來自四川友人分享的食譜配方，軟嫩肉片加上香、辣、麻兼備的醇厚湯頭十分夠味，品質不輸坊間麻辣名店。牛肉鍋底另與經典酸白菜鍋、手工丸類配搭成多款組合，詳情請洽餐廳臉書粉專。