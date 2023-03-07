台中市議員林孟令日前接獲陳情，7日由祕書丁月姿邀集相關單位會勘，研議拓寬人行道。（潘虹恩攝）

台中市烏日區三榮路全長約3.7公里，人行道寬度僅約90公分，中間更有變電箱、路燈等物，行人障礙重重，日前有民眾向台中市議員林孟令陳情，7日邀集相關單位會勘，研議拓寬人行道，預計由里長協助與當地居民取得共識後，提報計畫爭取補助經費。

林孟令祕書丁月姿7日上午9時與三和里里長楊添和、台中市養護工程處屯區工程隊隊長潘昱維及其他單位人員一同會勘三榮路人行道。丁月姿說，三榮路人行道寬度窄，一路還有變電箱、路燈等物，由於三榮路跨越三和里和榮泉里，榮泉里里長何聰智也曾反映此狀況，希望與相關局處研議將人行道拓寬，以利民眾行走。

楊添和指出，目前三榮路上就有平面停車場，由於三榮路邊並無畫設禁止臨時停車線（紅線）或禁止停車線（黃線），因此當地居民仍習慣將車輛停於路邊，反而出現停車場沒什麼車輛，外圍卻有都是路停車輛的狀況。

楊添和表示，三榮路路面本就不寬、車流量多，路邊停滿汽車不但易造成交通壅塞，也會增加行車安全疑慮，若未來研議拓寬人行道，仍開放車輛路停，恐造成更多影響，建議若要拓寬人行道，應畫設紅線，引導周遭民眾將車輛停放停車場。

養護工程處表示，高鐵重劃區為過去規畫時較無人本環境交通觀念，人行道較窄，後因民生需求建置路燈、變電箱，通行空間不夠，如今高鐵特區發展起來，住戶需求大增；目前三榮路人行道寬度僅約90公分，勘查發現人行道側有拓寬空間，但將影響民眾路邊停車需求，需要里長先整合地方民意，協助取得共識，再研議提報計畫爭取經費。