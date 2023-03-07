陸外交部長秦剛在人民大會中首次公開亮相，引「中華人民共和國憲法」回應台灣問題，陸外交部發言人毛寧也指「台海兩岸都是中國領土」等語。外交部發言人劉永健今強硬回應，民主台灣與共產中國互不隸屬，這是再清楚簡單不過的事實。

毛寧昨主持例行記者會時，有路透社記者詢問國防部長邱國正言論，毛寧表示，「首先我要告訴你的是，台灣是中國的一部分，沒有甚麼『國防部長』」。毛寧又表示，台海兩岸都是中國領土，中國將採取堅定措施捍衛自己的主權和領土完整。

秦剛則於人大會議中舉行記者會，談及台灣問題，他以「中華人民共和國憲法」強調「台灣是中華人民共和國神聖領土的一部分。完成統一祖國的大業是包括台灣同胞在內的全中國人民的神聖職責。」

劉永健今回應表示，外交部對此已經多次說明，台灣從來不是中華人民共和國的一部分，這是客觀事實、也是現狀；無論中國大陸政府如何扭曲台灣的主張，都無法改變兩岸互不隸屬的事實。

劉永健強調，台灣主權只屬於台灣2300萬人民，也只有台灣人民有權決定台灣的未來。民主和威權無法共存，民主台灣與共產中國互不隸屬，這是再清楚簡單不過的事。