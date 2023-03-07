伊朗近幾個月來陸續發生女校疑似遭到毒氣攻擊的事件，導致數百名女學生送醫，引發群情激憤。最高領導人哈米尼昨（6）日首度出面回應，批評這樣的攻擊行為是「不可饒恕」的罪行，政府將會查辦到底。不過到目前為止，調查人員尚未發現任何毒物相關證據。

綜合路透社、《衛報》引述自伊朗政府官員，從去年11月傳出第一起疑似毒氣攻擊以來，全國至少25省都陸續傳出類似事件。部分政客認為犯案者可能是極端主義份子，他們反對女性接受教育，因此以女學生為攻擊對象。過去幾個月來，社群媒體大量流傳驚恐的家長和女學生湧入急診室的畫面，部分家長因此讓孩子輟學，並舉行街頭抗議活動。

Protests have broken out in Iran's capital Tehran after hundreds of girls were suspected to have been poisoned in dozens of schools



Sky's @DominicWaghorn calls the suspected poisoning as "deeply sinister and worrying"



👇 pic.twitter.com/0bSGNUzim8 — Sky News (@SkyNews) March 6, 2023

最高領導人哈米尼昨天公開表示：「這是不可饒恕的重罪……犯案者應該受到嚴厲懲罰。」他指示有關當局徹底調查，並強調不會放過這些人。

伊朗去年9月爆發「頭巾革命」，許多女性勇敢走上街頭抗議，卻遭到政府大規模鎮壓，不少示威人士被逮捕入獄，甚至遭到維安部隊殺害。因此也有部分運動人士懷疑，反對頭巾革命人士針對女校發動中毒攻擊，藉此報復並恐嚇所有抗議者。

不過也有專家從整起事件的規模、中毒者的症狀，以及多數人中毒後都能迅速康復，研判女學生們可能罹患了「群體心因性疾病」，也就是因為集體恐慌，導致出現噁心、頭暈、肌肉麻木等等類似中毒的症狀。世界衛生組織過去在阿富汗（2009至2012年）也曾記錄到類似集體中毒、卻找不到毒物來源的案例。