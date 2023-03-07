雲林縣北港鎮「礫間接觸曝氣氧化廠」取得環境教育廠址認證，成為雲林縣首座礫間設施環境教育廠，今年完成整修展開試營運，雲林縣政府水利處7日表示目前接受團體預約，提供環境教育導覽服務，民眾可透過汙水玻璃櫥窗、礫間模型、微生物觀察設備，了解汙水如何藉由曝氣加以淨化。

「北港礫間接觸曝氣氧化廠」利用生態工法，每天可淨化約1萬噸住家汙水與雨水，但因設廠已近10年設備老舊，2020年封廠整修，今年初完工試營運，吸引許多學校、社團前來參訪，位於地下室的汙水玻璃櫥窗有如海底世界，讓學童覺得「很夢幻」，導覽人員也針對近日水情吃緊，加強宣導節約用水小撇步。

縣水利處表示，為讓學生更了解水資源的珍貴與環境保護，導覽課程分為低年級與高年級，汙水玻璃櫥窗可讓學生看見汙水的淨化過程，礫間模型展示曝氣廠設備，微生物觀察設備能分析肉眼無法看見的汙水微生物種類，讓學生體會乾淨水得來不易，從小扎根更珍惜水源。

水利處說明，「北港礫間接觸曝氣氧化廠」以大自然河川中所取得的礫石，透過曝氣讓礫石上的微生物去除水中有機汙染物，達到淨化功能，經處理過的放流水可作為廠區植栽澆灌用水、消防用水，或是放流至北港溪成為大自然水循環的一環，達到環境教育「水資源回收再利用」、「潔淨家園」、「守護河川」目標。