大安區農會7日假飛天豬生活館，舉行馬告香腸新品發表會，特殊檸檬香味提升風味，後段帶有香茅尾韻，多層次風味讓人回味無窮。(大安區農會提供)

大安區農會7日假飛天豬生活館，舉行馬告香腸新品發表會，特殊檸檬香味提升風味，後段帶有香茅尾韻，多層次風味讓人回味無窮。(大安區農會提供)

大安區農會飛天豬以香腸起家，「安農香腸」除經典原味香腸、黑胡椒香腸、大安葱香腸、芋頭香腸，再推出馬告香腸，7日假飛天豬生活館舉行馬告香腸新品發表會，現場邀請來賓一同品嚐馬告香腸；特殊檸檬香味提升風味，後段帶有香茅尾韻，多層次風味，讓人回味無窮。

大安區農會總幹事蔡建宗說，馬告本名山胡椒，又名山雞椒或是木薑子等，泰雅族語稱為「馬告」，意思是充滿生機及生生不息，未成熟前為綠色，曬乾後外型酷似黑胡椒粒，同時擁有黑胡椒、薑與檸檬的香氣；被外國人讚譽為「性感的味道」，加入香腸可減少油膩感，讓害怕油膩的人也能品嚐到美味。

蔡建宗指出，馬告香腸的豬肉是來自大安區肉品市場，從拍賣、屠宰、分切到加工的冷鏈一元化生產，豬隻屠宰後立刻放入2℃冷藏降溫，並於15℃環境下手工剔除豬肉筋膜，均勻攪拌入味後，立即真空包裝經過金屬檢測機，最後放置於-45℃急速冷凍庫冰存，全程低溫控制保持最佳鮮度。

農會表示，馬告是來自仁愛最優質的馬告，與安農香腸健康的概念非常契合，因此特別研發此口味，馬告為雌雄異株的多年生樟科喬木，很難從莖、葉脈判別公樹、母樹，直到花苞期才能確認。一棵馬告樹的壽命大約10年，從育苗到收成至少要3、4年，非常珍貴。

蔡建宗強調，大安區農會生產的馬告香腸，以產銷履歷作為經營方向，以安全性、可溯源性、資訊公開性及農業環境永續性來經營，期許消費者享用美味之餘，還能享受到安全性。馬告香腸新品上市優惠，3／7~3／17至飛天豬生活館現場購買馬告香腸2包，贈送飛天豬龍骨肉1包，送完為止。欲知更多詳情或最新消息請洽臉書：飛天豬‧安農。