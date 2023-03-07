大客車駕駛荒，公路總局再度祭出客運駕駛徵才留才方案，今年的具體補助方案預計本月中旬提出。不過客運業者表示，去年的方案說穿了就是沿用8、9年前的辦法，鼓勵計程車司機轉行開大客車，好讓當時過多的計程車司機「去化」；但大客車駕駛不是現在才有人力荒，政府近10年卻只有這一招，而沒去思考現在時空已經大不同，且政府做的根本不是業者需要的。

大客車駕駛長期缺人，過去3年疫情下來，客運駕駛流失情況更是雪上加霜，交通部公路總局去年推出「公路公共運輸大客車駕駛擴大徵才穩定就業留才方案」，經客運業者雇用擔任駕駛達3個月，政府全額補助駕駛訓練費用（小客車升大客車1萬4500元；大貨車升大客車1萬3500元）由；訓練期間可獲生活津貼每日850元，公總及業者分攤各半；訓練後受雇達6個月及1年時又可獲穩定就業獎勵金各3萬元，最高可獲補助12萬2100元。據公總統計，有492位駕駛因留才方案投入客運駕駛行列，不過目前仍有上千名駕駛缺口。

上月公路總局表示，今年將再度推出客運駕駛徵才留才方案，最高補助額度不會低於去年的12萬2100元，預計3月中旬提出具體補助方案。

不過客運業者點出，客運駕駛徵才留才方案，補助的是「小客車升大客車」或「大貨車升大客車」，而不是把轉業的大客車駕駛找回來；當然從主管機關的角度，鼓勵新血加入，並沒有錯，但這個政策思維是沿用2014年提出、2015年實施的鼓勵計程車駕駛轉職開大巴士方案，因為當時計程車司機人數太多，差別是當時是補助一半的訓練費，現在變成全額補助。但這也表示8、9年前就有大客車駕駛人力不足問題，政府卻一直只有這一招，而沒去思考現在時空已經大不同，疫情之後一堆大客車駕駛跑去開Uber。

客運業者無奈表示，這個政策也是政府美意，「有總比沒有好」，但邊際效益早已遞減，何況也不是業者客運需要的。現在全台的大客車駕駛都跑到台北市和新北市開公車，主要是雙北公車司機最近加薪6000元，所以現在雙北公車票價還是15元，但是市政府補貼8元，所以業者收到23元。雙北市政府開此先例，完全打亂公路客運、國道客運的薪資結構；建議交通部應該全面補貼客運駕駛加薪，讓駕駛人力不再流失，而徵才留才方案也不要僅限小客車職業升大客車職業駕照，應該全面一體適用於大客車職業駕駛。

公路總局運輸組組長梁郭國對本報表示，今年的客運駕駛徵才留才方案跟去年的方向大致相仿，新增的是遊覽車的部分。