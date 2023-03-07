高雄今年眾星雲集，國內外人氣歌手、樂團紛紛來台舉辦演唱會，為了讓民眾們在演唱會後延續音樂動感氣氛，體驗高雄夜生活的澎湃，高雄流行音樂中心(高流)特別推出【夜間加乘 - 夜駁二派對 NEON LIGHTS ON】午夜場DJ秀！8場活動從3月18日至4月15日，分為自由入場及售票場次，售票場除了含指定飲料一杯，高流更加碼祭出大好康，憑新好男孩、西城男孩、安溥、BLACKPINK、五月天、張惠妹、大港開唱的「加食延暢」演唱會票根，可再免費兌換指定飲料一杯！

配合高雄演唱會「加食延暢」高流特別推出【夜間加乘 - 夜駁二派對 NEON LIGHTS ON】午夜場DJ秀！(高雄市文化局提供)

【夜間加乘 - 夜駁二派對 NEON LIGHTS ON】從3月18日到4月15日午夜11點跨夜至隔日凌晨1點，將在駁二藝術特區舉辦，高流特別邀請MR.SKIN賴皮、林貓王、民生電氣、四四拍唱片行等知名DJ及音樂廠牌輪番演出，以「夜間加乘」帶來各式音樂曲風，在春夏之交的舒適夜晚，透過DJ豐沛情感與肢體動作，將不同曲風混搭的高超手法，震撼感官、氛圍強勁的重節拍，將帶給聽眾迷幻的異境體驗，邀請大家一起來駁二享受港都特有的夜生活魅力。

「夜間加乘」透過DJ豐沛情感與肢體動作，將不同曲風混搭的高超手法，震撼感官、氛圍強勁的重節拍，將帶給聽眾迷幻的異境體驗(高雄市文化局提供)

除了高流的音樂演出外，場外的「夜駁二派對」更是精選美食餐飲品牌，民眾一樣能憑「加食延暢」的指定演唱會票根，至服務台兌換免費的餐券及酒券，並於指定店家兌換限量特調或指定飲品買一送一等優惠！看完演唱會後還意猶未盡的朋友們，高流提醒各位樂迷們票根千萬不要丟，呼朋引伴相揪來駁二續攤，體驗高雄最海派的熱情！

想和大家一起見證明星DJ的強烈魅力嗎？讓我們用音樂炸翻高雄的夜空，趕緊加入【夜間加乘】派對吧！售票請洽iNDIEVOX。更多活動訊息請上高雄流行音樂中心官網查詢。