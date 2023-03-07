日前瑞芳籍漁船新長發88號在釣魚台海域翻覆，經日方及海巡署在現場搜尋，目前僅尋獲一具船員遺體，6日晚間海巡艦艇已協助將遺體載回基隆。經相驗，該名遺體證實是台籍船長潘國安。船東7日派出4名潛水員，搭漁船前往現場，預計8日中午左右將抵達現場加入搜索。

海巡署巡防艇6日晚間將尋獲的印尼籍漁工遺體運回基隆港。（海巡署提供／張志康基隆傳真）

海巡署7日上午表示，日方6日上午在新長發88號的船艙中尋獲一具遺體，原以為是船上的印尼籍漁工。日方6日將遺體接駁給在現場搜尋的海巡連江艦，連江艦再轉交給海巡PP-10050巡防艇，6日晚間9時許，再將遺體載返基隆港。

海巡署表示，PP-10050巡防艇抵達基隆港東15碼頭時，新長發88號船主、外籍勞工仲介及殯葬業者已在碼頭等待協助，由基隆海巡隊初步勘驗遺體，確認身分後報基隆地檢署請檢察官相驗。基隆地檢署表示，除派遣檢察官會同法醫相驗外，後續也將確認漁船翻覆原因，查明是否有人涉犯刑責。

經基隆市警察局鑑識科7日相驗，證實海巡隊6日晚間運回的遺體非先前以為是印尼籍漁工，確認是新長發88號的台籍船長潘國安。

船東兄長杜明坤表示，已聘請4名潛水員於7日上午11時自八斗子漁港搭乘漁船出發協尋，預計8日中午左右，將可抵達現場海域。潛水員除負責協尋失蹤的船員外，也會勘查漁船受損情況，再視狀況評估是否將漁船拖回台灣。