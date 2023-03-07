馬祖兵沒肉吃 游盈隆：笑掉解放軍大牙。資料照

官兵沙灘留言傳訊，昨天消息一出，國內輿情大譁，引爆衆怒。台灣民意基金會董事長游盈隆今表示，馬祖官兵沒肉吃，笑掉解放軍大牙。這件事的嚴重性不下於去年離島守軍丟石頭驅趕中共無人機。

游盈隆今天在臉書說，「馬防部伙房都沒肉，肚子餓都吃罐頭泡麵」，前民進黨主席施明德為此罕見動怒，痛批總統蔡英文及國防部長邱國正「不覺得荒唐、丟臉嗎？」對此，蔡總統迄無回應，邱國正則前倨後恭，不否認相關傳聞，並向官兵道歉，保證任內不會再發生同樣狀況。

他指出，「馬祖伙房缺肉，官兵只能吃白飯、泡麵和罐頭」，這件事的嚴重性不下於去年離島守軍丟石頭驅趕中共無人機，會笑掉解放軍大牙，貽笑國際。

他說，長期以來多數國人對國軍防衛台灣的能力存疑，如今馬祖駐軍再出現這種不該發生、不可思議的事，肯定會再次打擊國人對國軍的信心。

他以為台灣民意基金會半個月前發佈的民調指出，如果明天中共（中國）出兵打台灣，最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，四成五對國軍保衛台灣的能力有信心，四成七沒有信心。進一步分析可發現，20-34歲，五成五對國軍有信心，而35-64歲卻有過半數對國軍沒有信心。

他說，可以想見，類似馬祖官兵沒肉吃的事件若一再發生，必將嚴重打擊國人對國軍的信心，辜負年輕人對國軍的信心，傷了年輕族群的心，後果堪虞，三軍統帥蔡總統和國防部有這種警覺嗎？

他認為，國防部近期接連出包，先是力推不周延、不成熟的「全動法」惹議，昨天再驚爆如此聳動的「馬祖官兵沒肉吃」事件，肯定會有不好的政治效應。如果再加上近期缺蛋風波，農委會主委陳吉仲窮於應付，左支右絀，社會觀感不佳。又如政府為回應民意，普發每人六千元，立法雖已通過，但要拖到四月才拿得到，人民對政府好意的感受到那時恐怕也揮發光了。

他表示，陳建仁內閣一上路就遭遇亂流，好事還沒出門，壞事已傳千里，未來一路走下去，還會遇到什麼狀況，怎能令人不擔心？