WBC世界棒球經典賽8日開打，參賽20支隊伍之中，中華隊被外媒認為大約是排名第10或第11的球隊。根據美媒ESPN的賽前戰力大排行，中華隊位居第11名，落後給第8的古巴、第9的加拿大、第10的荷蘭。加上棒球比賽本身的不可預測性，在Covers的賠率表，中華隊與加拿大、荷蘭並列第9名。

A組包含中華、古巴、荷蘭、義大利、巴拿馬，被該文分析為是最弱、同時戰力平均、最難預測的一組。台灣擁有中華職棒超過30年，也在國際賽取得成功，預賽又有地主優勢，被認為有黑馬的實力。值得關注的3位球員，首先是紅襪隊內野手張育成，也是目前台灣唯一的大聯盟球員。

其次是中職樂天桃猿隊內野手林立，他是去年MVP以及打擊三冠王（安打王、打擊王、打點王），不過ESPN認為林立也是全壘打王，事實上他和吉力吉撈．鞏冠都是14轟，但是鞏冠以較少的打數成為全壘打王，不然林立就是四冠王了。文中特別註明鞏冠是打過美職3A的猛將，暗示林立也有不下於3A的戰力。

有趣的是該文稱讚了中職的120場例行賽制，因為分成上下半球季，可以有效減少球隊擺爛，不像美國大聯盟在例行賽（162場）後半段常會出現的垃圾時間。