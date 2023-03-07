昨天本土疫情才剛跌破萬人，出現314天來的最低點之後，中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增COVID-19再度破萬，新增1萬816例本土病例，確診個案人數較上周二同期上升9.2%，不過，指揮中心評估，疫情趨勢仍持續下降不變，且仍有機會在未來幾天跌落萬例。

指揮中心公布今天COVID-19確定病例新增11083例，分別為10816例本土病例及222例境外移入；另確診個案中新增34例死亡。今日新增本土個案10816例，較上周二同期的9908例，增加908例，上升9.2%。

中央流行疫情指揮中心發言人羅一鈞表示，今日本土確診個案人數較上周同期上升，主要是因為上周二為228連假的最後一日，篩檢、通報都有延遲效應，但仍評估，目前本土疫情整體趨勢還是在往下。

羅一鈞說，昨確診人數創新低，僅6928例，研判今日反應的確診數應是周未的通報數，目前預測，本周確診趨勢單日大約都會在1萬例上下的範圍，且很有可能在未來幾天仍可望再跌破萬例，有機會出現首度在周間跌破萬例的好現象。