針對日前報導稱國軍9成退役軍官赴陸出賣情資，引發一連串風波，《日經》今(7)日在原報導相同版面刊登聲明，對於報導造成困擾表達遺憾，強調報導僅說明受訪者意見及立場，不代表社方立場。新黨台北市議員侯漢廷則點名提案徹查軍官的綠委，痛批他們還不道歉撤案？

日前《日經》報導稱我國約有9成退役軍官出賣情報給中共當局，民進黨立委劉世芳、蔡適應、羅致政、何志偉提案連署要求退輔會清查曾涉案退役人員。然而，《日經》今澄清報導不代表社方立場，並對造成困擾表達遺憾，侯漢廷對此在臉書痛批，提案徹查軍官的綠委還不道歉撤案？

侯漢廷指出，這些綠委在第一時間就跟風污衊國軍，見風向不對，才批日方是假新聞，但是既不撤案，也不道歉。對於綠委稱調查「是給退役軍士官澄清的機會」，侯漢廷諷刺表示，退役軍士官是不是還要感恩戴德？

侯漢廷也質疑，《日經》所謂「受訪者」是誰？是誰可以向日方傳達錯誤訊息？此外，他說近期一系列的報導，有人向日本媒體先後傳達，「台灣網紅是中共同路人」、「九成退役軍官是間諜」、還有「蔣萬安欲參選2028總統大選」等不實訊息。日經新聞在蔣萬安的新聞上，明白指出「引述綠營人士報導」蔣萬安要參選2028，而消息傳回台灣，民進黨議員再抨擊蔣萬安肖想總統大位。

「好個自導自演」！侯漢廷認為，一切新聞源頭，就是綠營人士，「外銷轉內銷」，給日媒錯誤訊息、回台操作放大、牟取政治利益，標準的控制境外勢力認知作戰，「禍國殃民，卑劣至極」。

《日本經濟新聞》先前報導我國約有9成退役軍官出賣情報給中共當局，民進黨立委劉世芳隨即提案要求政府清查過去5年退除役軍士官，是否違反保防相關規定，引發外界批評；後來劉世芳解釋，因多起退役將領涉及共諜案，引發國人疑慮，提案就是要讓退輔會澄清，揪出真正的共諜、證明國軍弟兄的清白。