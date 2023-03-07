由林依晨、許瑋甯、賀軍翔主演、公視與台灣大哥大MyVideo合製的《不夠善良的我們》，7日釋出第一波劇照，總是以酷、帥、不羈的花美男形象呈現角色的賀軍翔，在導演與造型團隊的「設計」之下，不僅獻出了生平第一次平頭造型，更是經歷了8小時的漂染後，為戲白頭！賀軍翔敬業表示，因為符合劇本人設形象，他心甘情願「被設計」。

賀軍翔為《不夠善良的我們》一夕白頭。（公視提供）

《不夠善良的我們》劇情橫跨12年，日前已殺青2011年的情節，3位主演皆立即為2023年的造型變髮，不僅林依晨剪去了烏黑的長髮，許瑋甯也燙起了短髮，而賀軍翔飾演的男主角「何瑞之」不但是許瑋甯心中的優質老公，還要讓林依晨排除萬難也要嫁，為了呈現導演心中那種連背影都性感又有安全感的成熟氣質，造型團隊苦思許久，多次被導演徐譽庭打槍，最後才以白髮定案，只是擔憂演員會有顧忌，結果卻萬萬沒想到，這個造型竟然完全不用「說服」就得到賀軍翔的認可。

賀軍翔為《不夠善良的我們》理平頭。（公視提供）

賀軍翔透露自己拍戲多年，從來沒有遇過一個導演在定裝時最在意的是「背影」！導演徐譽庭解釋，其實很多時候我們觀察一個人，都是在他的背後進行，所以「背影」會是劇中很重要的「情節」，用背影表達情緒，相當具有演技考驗，徐譽庭為此做了結論：「我對賀軍翔的背影非常滿意！」

林依晨劇中排除萬難也要嫁賀軍翔。（公視提供）

製作人詹子誼表示，開拍一個月來，劇組伙伴都愛上了賀軍翔的敬業與內斂演技，因此片場伙伴都以「瑞瑞」做為賀軍翔的暱稱。尤其目前的拍攝初剪中，賀軍翔的3場不同層次的哭戲，太令人動容，讓她欣慰自己果然選對了演員！

賀軍翔飾演的男主角「何瑞之」不但是許瑋甯心中的優質老公。（公視提供）

賀軍翔在《不夠善良的我們》劇中，糾纏於性格迥異卻屢屢撞衫的林依晨和許瑋甯之間，從今日釋出的劇照看來，許瑋甯飾演的角色走「難搞」路線，而林依晨則擔任甜美懂事的介入者，像極了現實人生裡的情感遭遇，到底人生伴侶應該選擇揪心的最愛？還是善解人意的陪伴？勢必將隨著劇情讓觀者有大量的辯證與探討。

林依晨、許瑋甯劇中屢屢撞衫。（公視提供）

《不夠善良的我們》預計今年12月上檔，目前製作單位正在為全劇的片頭設計徵稿中，以「目標達成的快樂剎那」為主題，期待在每集播出時都能與觀眾產生互動連結。