2024大選將至，國民黨內已有多人表態爭取立委提名，其中包含多名台北市議員。國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹今表示，若多人爭取，一定會辦初選，黨內會遵守民主規則，而艱困選區則會找奇兵，自己已有「口袋名單」，但還不能透露。

黃呂錦茹今上午於廣播節目「千秋萬事」接受主持人王淺秋專訪，談到國民黨台北市立委初選時，她強調台北市一定會辦初選，讓前輩和年輕人公平競爭，國民黨會遵守民主規則，參選的人能公平出線，過去都是用這種制度，有不同的聲音能出來都很好。

至於艱困選區，黃呂錦茹則說「會找奇兵」，而若登記者不如想像中強，她也有口袋名單，若最後順利推出，大家會覺得棒極了，不過也因為還沒告訴對方，因此還不能透露。

她也進一步透露，過去她甚至連明華園戲劇總團首席台柱孫翠鳳都徵詢過，還曾想將其放入立委選舉考慮名單，但最後孫的老公沒有答應，因而婉拒。

針對議員王世堅、前副市長黃珊珊等潛在對手，黃呂錦茹則表示「希望他們都出來」，她分析，黃珊珊確實有實力，但如今少了行政資源，會比較弱一點，而王世堅是奇葩，這部分讓她有點怕。