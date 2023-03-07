一名軍中士上月24日凌晨，酒後駕車行經高雄刮華一路與苓雅一路口時，突然衝撞路邊汽車及機車，造成整輛車烏龜翻在路中央，該名中士幸運僅受到擦傷。怪異的是，當警方獲報到場時，中士一見到員警，立刻狂奔到一旁海產店打開冰箱要開啤酒喝，企圖混淆酒駕刑責，員警見狀連忙上前制止。經酒測後果然酒精濃度超標，立刻遭帶回偵辦。

經瞭解，該名中士駕駛自小客車沿光華一路北向南行駛，行至光華一路與苓雅一路口時，撞擊路邊靜止停放之自小客車及重機車，洪男雙手及臉部擦傷。

陸軍中士酒駕自撞「烏龜翻」，見警竟狂衝海產店硬要開酒喝想蒙混警方遭制止。(戴志揚翻攝)

但該名中士於警方到場處理車禍後，仍試圖開啟路旁海產店冰箱要取酒飲用，現場立刻遭到警方強勢制止，並將他帶回車禍現場進行後續車禍處理事宜，經現場酒測值超過標準，訊後依公共危險罪嫌移送高雄地檢偵辦。

警方調查，初步肇事原因初步研判為自小客車駕駛酒後駕車致車輛自撞，詳細肇事原因仍待交通大隊事故分析鑑定。另該名中士酒後駕車酒測值超標行為除觸犯刑法公共危險罪嫌，亦違反道路交通管理處罰條例第35條第1項1款，汽車駕駛人駕駛汽車經測試檢定酒精濃度超過規定標準，處3萬元以上12萬元以下罰鍰，及第35條第9項，吊扣該車牌照2年，警方將依法掣單開罰。

苓雅分局表示，駕駛人酒後請勿貪圖一時方便心存僥倖而駕車上路，以保障自己及其他用路人安全，警方亦將持續加強取締酒後駕車，嚴正執法，以維護市民行車安全。