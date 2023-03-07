苗栗縣竹南鎮竹興國小老廁所啟用至今已30年。（謝明俊攝）

苗栗縣竹南鎮竹興國小老廁所啟用至今已30年，因危險不堪使用，刻意用帆布圍住出入口。（謝明俊攝）

苗栗縣竹南鎮竹興國小老廁所啟用至今已30年，廁所隔牆內部鋼筋都已鏽蝕。（謝明俊攝）

苗栗縣竹南鎮竹興國小老廁所啟用至今已30年，多間廁所都封閉不用。（謝明俊攝）

苗栗縣竹南鎮竹興國小老廁所啟用至今已30年，廁所隔牆內部鋼筋都已鏽蝕。（謝明俊攝）

苗栗縣立委陳超明7日與教育部國教署官員一同會勘竹南鎮竹興國小30年老廁所。（謝明俊攝）

苗栗縣有多所國小學生廁所因設備年久失修停用，2019年教育部曾發函各縣市提報廁所整修計畫，苗栗縣多所國小列入2020學年度第3波修繕計畫中，但至今都因中央工程款未到位，校方遲遲不敢發包重整，立委陳超明7日邀請國教署官員到竹南鎮竹興國小等國小會勘，多間廁所因啟用超過30年，目前都封閉不用，陳超明呼籲中央盡早撥款整修，讓小朋友們有潔淨新廁所可用。

教育部國教署於2019年調查各縣市國小需要整修廁所，結果苗栗縣共提報12所國小，包括位在海線的竹南鎮竹興國小，通霄鎮新埔國小及苑裡鎮苑裡、中山及客庄國小等，結果獲得教育部列入2019學年度第3梯次整修廁所名單中，但是在中央撥款核發前期規畫費用後，工程款始終遲遲不見影，立委陳超明因而要求教育部國教署親自南下會勘國小老舊廁所不堪使用的現況，期望中央正視這項問題，盡快撥款整修。

7日上午，陳超明及夫人吳麗利與國教署官員在竹南鎮竹興國小會合，勘察學校廁所狀況，據竹南國小校長鍾振洋表示，竹興國小建校30年，校舍使用30年下，廁所都是當初新建時啟用至今，設備都已老舊，部分廁所更因廁所隔牆內部鋼條鏽蝕，恐有坍壞危險，校方為了顧慮學生使用安全，因而封閉，或是因廁所老舊汙損而封閉，使得部分班級學生必須使用到較遠的廁所，形成過多學生擠用同一狹小廁所的窘況。

立委陳超明表示，海線這5所學校廁所原本申請所需整修經費合計整修經費1739萬餘元，預計改善21間廁所，但因近期營造原物料大幅上漲，如竹興國小原本申請整修經費8百多萬元，目前已追加至1200萬。立委陳超明表示，行政院已經核定該計畫，預計最慢下個月就能撥付經費給學校進行改善，對於追加預算的部分，期望中央也能予配合，期盼透過廁所環境改善，讓師生、周邊鄉親都有更好的如廁環境。

7日會勘國小除了竹南鎮竹興國小，另外還包括通霄鎮新埔國小室外廁所，這棟廁所除了是學生室外課時距離最近的廁所，也常提供遊客、里民經常使用，由於靠近海邊部分結構已鏽蝕，且廁所設施也多半故障，讓學校不得以只能暫時封閉廁所。

出席會勘的教育部國教署國中小組組長林祝里說， 行政院已經核定改善全台老舊廁所改善計畫經費，苗栗縣的提案也在提中，同時，考量通膨因素，也會參酌調整工程款，且預計最慢下個月就能撥付款項，讓老舊廁所改善計畫能順利發包，且能加速完工。