繼新竹縣、高雄市上禮拜各新增一例本土猴痘個案後，疾管署表示，今天再新增一名猴痘本土病例，為北部一名30多歲本國籍男性，今年2月下旬發燒、四肢與軀幹陸續出現水泡，3月3日確診，為本土第3例猴痘個案，經疫調匡列相關接觸者共18名，國內至今累計8例確診病例。

疾管署今日公布我國第8例猴痘確定病例，為北部30多歲本國籍男性，2月下旬因發燒、四肢及軀幹陸續出現水泡及膿疱等症狀，經醫師評估後採檢通報，並於3月3日確診陽性，該名個案近期無出國旅遊史，研判為本土個案，目前於醫院隔離治療中；經疫調匡列相關接觸者共18名，已進行衛教並自我健康監測21天。

疾管署表示，因應國內猴痘本土感染風險提升，已增購1萬劑猴痘疫苗，相關採購已在執行中。

疾管署指出，此波猴痘疫情自去年5月中於英國爆發以來，全球累計至少109國報告逾8.6萬例確診，病例數主要分布於美洲(58,668例)及歐洲(25,857例)，其中美國累計30,225例占全球總數35%為最多，近期全球疫情趨緩，新增病例數分佈以美洲(150例)為多。

鄰近國家中以日本累計27例病例、新加坡21例及泰國15例為多，另韓國、菲律賓、越南、香港及大陸等亦有報告病例，其中日本本土疫情近期有增加趨勢。依據世界衛生組織(WHO)截至今(2023)年3月5日統計資料指出全球病例96.4%為男性；年齡中位數34 歲，小於5歲幼兒病例至少268例，性接觸傳染比例約68.8%。WHO於去(2022)年7月23日宣布將猴痘疫情列為「國際關注公共衛生緊急事件(PHEIC)」，迄今仍維持。

疾管署說明，我國自去年6月23日將猴痘列為第二類法定傳染病，截至今日累計確診3例本土及5例境外移入病例(感染國家為德國1例、美國3例、1例奧地利)。

疾管署提醒，猴痘傳播對象具侷限性，此波疫情以親密接觸之人際傳播為主，提醒民眾，前往流行地區或國內高風險場域，應落實自我防護，並避免出入可能與不特定人士密切接觸之社交活動等高風險場域，如出現皮膚病灶，例如：皮疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等，以及發燒、畏寒/寒顫、頭痛、肌肉痛、背痛、關節痛、淋巴腺腫大(如耳周、腋窩、頸部或腹股溝等處)等疑似症狀，應儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史及接觸史。