茶葉蛋王老闆會限制顧客購買的數量，想要大家都能吃到。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

都是用大鍋爐滷製的，機器每天運轉，如休息就要至少1個月。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

全台蛋荒問題，導致蛋價飆漲，許多餐飲業者都快撐不住了；位於宜蘭縣頭城鎮的北宜將軍茶葉蛋也大受影響，因白蛋缺貨，故改用土雞蛋，一箱價格都漲近350元左右，老闆表示，會限制民眾購買的數量，但要是一直這樣缺貨或漲價，可能會考慮暫時休息一個月；老饕聽聞近期內恐吃不到茶葉蛋，大喊支持漲價。

原位於北宜公路縣界的將軍茶葉蛋，2006年因老店被縣府徵收，遂搬遷至頭城交流道出口處，以特選茶葉泡煮洗淨殼身，再加入小米椒、八角等多種香料，由女兒延續老父親獨特的滷製方式，用大鍋爐熬煮，吃起來微辣，有著淡淡椒香味的，是遊客至宜蘭旅遊必買的美食之一。

因近期缺蛋危機、蛋價飆漲，茶葉蛋王老闆嘆，別的餐飲業可不加蛋販售，但他們專門就是蛋，沒有蛋不行！只能買成本較高的土雞蛋，每天蛋的牌價都不一樣，一箱至少漲到350元左右，預計還要再漲，如果真的沒有蛋或價格持續飆漲，會選擇暫時休息一個月，不想漲價，對於客人買不到蛋，覺得很抱歉。

許多遊客買到茶葉蛋直呼「很幸運」，很擔心買不到，還有顧客覺得老闆不用歇業，外面怎麼漲就跟著漲，漲價是天經地義的事，還指缺蛋危機是政府無法處理的事情，總不能要民眾不吃吧！每個人都有生活的苦衷，大喊表示支持老闆「漲價漲起來」。