警界醜聞「松山之亂」案，前松山警分局長林志誠、中崙派出所所長許書桓、副所長顏敏森、巡佐傅榮光4人，因中崙派出所遭黑衣人闖入鬧事、砸壞電腦事件，經監察院通過彈劾後，7日懲戒法院開庭審理，林志誠說當下的決策或有不妥，但沒要隱匿。監察院代表則建議，給予林志誠降級以上處分，許書桓、傅榮光減俸。庭末法官諭知全案候核辦。

2021年4月16日時任松山警分局督察組教官楊忠蒞酒後，與徐權等10名黑衣人起衝突，徐等人追逐楊衝進中崙所，因找不到楊，大聲咆哮，徐權抄起鐵椅，砸壞值班台警用電腦螢幕。

監察院彈劾指出，中崙所前副所長顏敏森輪值當晚主管，對於數名黑衣人闖入叫囂及毀損值勤臺公務電腦螢幕一事，除未詳實通報分局勤務指揮中心外，也未指示服勤員警隱匿案情。

許書桓為中崙所時任所長，除未指示所屬續查並依法處置，亦未呈報上級長官外，甚至與巡佐傅榮光共同將駐地監視器主機之硬碟格式化，湮滅他人刑案證據

林志誠為時任分局長，明知監視器影像已被湮滅，卻對外以「停電」為由掩蓋事實，被質疑後，說法又數變，於監察院詢問時仍極力掩飾， 監院認為4人具《公務員懲戒法》應受懲戒事由，且有懲戒之必要，因此提案彈劾，並移請懲戒法院審理，以究其重大違失之責。