在聯誼場合中，每個人都希望能讓心儀的對象留下好印象，但如何在短時間內產生好感，卻令許多人苦惱，《科技紫微網》運勢專欄分享，血型A、B、O、AB的人在聯誼中的注意事項，其中O型人雖是公認的社交好手，但若在剛認識的人面前大談自己的豐功偉業，恐讓人覺得太過傲慢，反而無法更進一步。

▍A型：穩重、不善交際

A型的人大多注重秩序，因此把握了第一個優勢點，準時從不遲到，聽起來好像不是什麼大優點，但其實是留下第一好印象的方式，一個守時的對象，會讓對方感受到很重視這次的活動，但開場後，A型的人會容易緊張、不善言談的他們在交流時有些彆扭，如雙方都不是會帶動話題的人，氣氛會變得很尷尬。

給A型的建議：

A型的人大可不必因為開場的生疏而緊張，交流過程中，不如從工作著手，說一點自己擅長的事情，邏輯清晰的談吐和親切的交談方式會加分。

▍B型：率性、粗神經、人情味

B型的人性格開朗，不拘小節，和人交談很會帶動話題，是聚會上可活躍氣氛，因此在聯誼中不用擔心冷場，很快就能聊起來，變得熟絡許多，但他們相處模式太像哥兒們，所以不一定有機會發展到感情階段。

給B型的建議：

B型的人參加聯誼時，要注意拿捏「做自己」的分寸，維護個人形象還是很重要的，把自己的小缺點藏起來，更有機會順利湊成對。

▍AB型：冷靜、距離感、諷刺

AB型的人性格中集合了A型沉著和B型的自由，能夠沉著應對聯誼的場合，不會像A型那樣不善言談；也懂得要給對方展現好的一面，不會像B型一樣不拘小節；整體而言，AB型的人能夠給聯誼對象留下好印象。

但值得注意的是，AB型的人對感情抱有很高的理想，如當下對聯誼對象沒有好感，可能會控制不住自己的毒舌，話中帶刺，對方也會明顯感覺到AB型的冷漠，產生距離感。

給AB型的建議：

AB型的人需降低一些期望值，一次的短暫見面並不能說明對方不合適，不要太快就拒人於千里之外，熱情一點更容易聯誼成功。

▍O型：社交好手、愛炫耀、領導者

O型的人上進心強，習慣展現自己，做群體中的領導者，如是同事聚會一類的多人場合，這種特質容易讓自己成為焦點。

但聯誼的時候要注意，因為O型一旦聊得太開心，就會忘了要顧慮聯誼對象的感受，大談自己的豐功偉業，幾乎把現場變成自己的個人展示會。因此，O型的人雖然是公認的交際高手，卻常在聯誼後嘗到毫無進展的苦果。

給O型的建議：

O型的人需明白聯誼對象是一位新朋友，可能是未來談戀愛的對象，而不是要打敗的對象，無止境的自我宣傳會讓人覺得傲慢，用開朗包容的一面去和對方攀談，會更有機會打動別人的心。